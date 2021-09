Runway Vienna präsentiert Haute Couture vor Wiener Schloss Schönbrunn

Rund 250 geladene Gäste erlebten gestern Abend im Orangeriegarten und im Apothekertrakt des Schloss Schönbrunn einen märchenhaften Abend.

Bei Kaiserwetter präsentierte der CEO und kreative Kopf von RUNWAY VIENNA Alexis F. Gonzalez Haute Couture der in Wien arbeitenden Designer Moulham Obid , Katharina Schlegel und Alexis F. Gonzalez . Im Mittelpunkt des Abends, inspiriert von Alice im Wunderland, standen aufregende Kreationen, die in unzähligen Stunden Handarbeit gefertigt wurden - mit dramatischen Schnitten, kunstvollen Drapierungen, auffälligen Federkreationen und extravaganten Stoffen.

"Ich freue mich sehr, dass ich heute Kunden, Partner und Wegbegleiter auf eine Reise in mein modisches Wunderland mitnehmen kann. Wir zeigen tragbare Mode in langlebigen Designs, die jede Frau zu einer Königin macht", so Gonzalez zu seiner Vision. Künstlerische Darbietungen vom Geigen-Wunderkind Nina-Sofie Berghammer, dem Kunstpfeifer Sirus Madjderey, der Prima Ballerina der Wiener Staatsoper Maria Jakovleva und der stimmgewaltigen Nina De Lianin verzauberten die anwesenden Gäste.