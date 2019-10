Runder Tisch zur Zukunft der Wiener Verkehrspolitik

Am Donnerstag wird die Zukunft der Wiener Verkehrspolitik im Rathaus thematisiert. Konkrete Ergebnisse werden aber noch nicht erwartet.

Hebein will "ohne Tabus" reden

Auslöser für Hebeins Gesprächseinladung waren Änderungswünsche bzw. -vorschläge des Donaustädter Bezirksvorstehers Ernst Nevrivy und in weiterer Folge des Bürgermeisters Michael Ludwig (beide SPÖ) in Bezug auf das Parkpickerl. Der Stadtchef hatte Anfang August eine Reform in den Raum gestellt, die Parkraumbewirtschaftung künftig flexibler und damit nicht mehr strikt nach Bezirksgrenzen zu organisieren.

Die Verkehrsstadträtin kündigte daraufhin an, über gesamtheitliche Lösungen diskutieren zu wollen. Am Donnerstagvormittag fällt nun der Startschuss für diesen Prozess. "Das Ziel des Treffens ist eine ehrliche Diskussion über die Zukunft der Verkehrspolitik in Wien. Es ist sicher der Beginn eines längeres Prozesses", sagte Hebein am Dienstag der APA. Sie wolle ihren Gesprächspartnern im Vorfeld nichts ausrichten. Aber als Klimaschutzstadträtin sei ihr das Thema sehr wichtig, da der Verkehr immerhin für rund 42 Prozent der CO2-Emissionen in der Stadt verantwortlich sei: "Das ist ein Auftrag." Alles müsse "ohne Tabus" besprochen werden.