Rund eine Million Euro für 100 Integrations-Kindergartenplätze in Wien

Seitens der Stadt Wien nimmt man die Verantwortung, Kindern mit Behinderung den Zugang zu elementarer Bildung im Kindergarten zu ermöglichen, sehr ernst.

So werden seit langem Plätze für Kinder mit Behinderung– zum größten Teil im Rahmen des städtischen Platzangebots – angeboten. Die Anzahl hat sich seit 2005 auf insgesamt über 2.000 Plätze mehr als verdoppelt. Für eine Erhöhung des Versorgungsgrads ist es dennoch nötig, das Platzangebot für Kinder mit Behinderung in Kindergärten in Wien weiter auszubauen und auch vermehrt auf private Einrichtungen auszuweiten.