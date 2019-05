Rund 8.000 Fahrräder wurden im Vorjahr in Wien gestohlen

Vor allem in den Landeshauptstädten Österreichs kam es im Jahr 2018 zu Fahrraddiebstählen. Insgesamt wurden 22.568 Drahtesel gestohlen, die Zahl ist dabei rückläufig.

Im Vorjahr ging in Österreich die Zahl der Fahrraddiebstähle zum vierten Mal in Folge zurück. Insgesamt wurden 22.568 Fahrräder gestohlen. Zwei Drittel der Fahrraddiebstähle wurden in den Landeshauptstädten verübt, berichtete der VCÖ am Dienstag.

In Wien war die absolute Zahl mit 7.937 am höchsten, gefolgt von Graz mit 1.474. Bezogen auf die Einwohnerzahl gab es in der Stadt Salzburg die meisten Fahrraddiebstähle, nämlich 88 pro 10.000 Einwohner, in Innsbruck waren es pro 10.000 Einwohner 76, in Klagenfurt 63, in St. Pölten 61, in Linz 54, in Graz 51 und in Wien 42.