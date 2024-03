Stadt Wien bietet das "Gratis-Registrieren" von Hunden an.

Rund 500 entlaufene Hunde pro Jahr: Stadt Wien bietet "Gratis-Registrieren" an

Jedes Jahr werden in Wien rund 500 entlaufene Hunde aufgefunden und vorübergehend in das TierQuarTier gebracht. Die Stadt Wien bietet nun das "Gratis-Registrieren" von Hunden an.

Dort wird dann der Mikrochip der Hunde abgelesen. Im besten Fall können Besitzer*innen innerhalb von kürzester Zeit verständigt werden und ihr Tier abholen. "Dabei fällt auf, dass entlaufene Hunde sehr oft bereits gechippt, aber nicht in der Heimtierdatenbank registriert sind, obwohl das Tierschutzgesetz das fordert", weiß Ruth Jily, Leiterin der Veterinäramtes. Rund 60 Prozent der Hunde können daher gar nicht mehr zurückgebracht werden.

Registrieren von Hunden: Stadt Wien verstärkt Information

Um die Rückführung von Fundhunden zu ihren Besitzer*innen zu erleichtern, verstärkt die Stadt Wien daher die Information zum Registrieren von Hunden: Das Stadtservice Wien bietet gemeinsam mit dem TierQuarTier von 26. März bis Oktober 2024 im Rahmen seiner "Stadtservice vor Ort" Aktionen den Wiener*innen die Möglichkeit, ihre Hunde gratis in der Heimtierdatenbank registrieren zu lassen.

"Damit wollen wir gezielt dazu beitragen, dass Hunde und ihre Besitzer*innen auch schnell wieder zueinander finden", betont Tierschutz-Stadtrat Jürgen Czernohorszky. "Nur wenn entlaufene Hunde in der Heimtierdatenbank registriert sind, können ihre Besitzer*innen umgehend von der Tierrettung verständigt werden!"

Online-Registrierung

Bürger*innen, die eine noch gültige Handysignatur oder bereits eine gültige ID-Austria Signatur haben, können mit Unterstützung des Stadtservice Wien die Online-Registrierung ihres bereits gechippten Hundes durchführen. Alle anderen benötigen einen Lichtbildausweis und einen Nachweis der Chipnummer des Hundes (z.B. Impfpass) für die Registrierung mit einem Formular, das vor Ort ausgefüllt werden muss. Der Hund selbst kann zu Hause bleiben. "Wenn Sie Ihren Hund mitbringen, muss er Leine und Maulkorb tragen und vor dem Mobilbüro des Stadtservice Wien warten", so Ruth Jily. "Eine Vorab-Anmeldung ist nicht notwendig. Bitte beachten Sie, dass Ihr Hund nicht vor Ort gechippt werden kann!"

Das Stadtservice Wien wird im Zuge seiner regelmäßigen vor Ort Aktionen 2024 auch dieses Service in allen Bezirken anbieten. Alle Standorte und Termine sind online unter (https://www.wien.gv.at/kontakte/stadtservice/graetzl.html) zu finden.

Registrieren ist wichtiges Bindeglied zwischen gechipptem Hund und Besitzer

Das Registrieren ist ein wichtiges Bindeglied zwischen dem gechippten Hund und der/dem Besitzer*in. Das Chippen selbst ist mit einem Nadelstich vergleichbar. Danach wird beim Registrieren der Zifferncode des Mikrochips mit den Daten der Tierhalter*innen verbunden und in der österreichweiten Heimtierdatenbank gespeichert. Das ist für Hunde gesetzlich vorgeschrieben.

Über den QR Code werden Besitzer*innen zur Heimtierdatenbank weitergeleitet und können durch Eingabe der Mikrochipnummer, die im Impfpass des Hundes zu finden ist, selbst prüfen, ob der Hund registriert ist. Auch der Tierarzt kann diese Prüfung durchführen.

Das Wiener Hunde-Team kontrolliert auf den Straßen Wiens, ob Hunde registriert sind. Das Tierschutzgesetz sieht bei fehlendem Chippen oder Registrieren eine Geldstrafe von bis zu € 3.750 Euro vor.