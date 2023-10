Rund 350.000 Besucher bei "Langer Nacht der Museen" 2023

Insgesamt rund 350.000 Besucher lockte die "Lange Nacht der Museen" am Samstag an. Das Naturhistorische Museum in Wien erwies sich dabei als größter Publikumsmagnet.

Bereits zum 23. Mal fand am Samstag, den 7. Oktober, die "ORF-Lange Nacht der Museen" in ganz Österreich sowie in Teilen von Slowenien, Liechtenstein, der Schweiz und Deutschland statt. In der Zeit von 18.00 bis 1.00 Uhr Früh präsentierten mehr als 660 Museen, Galerien und Kulturinstitutionen ihre Sammlungen.

347.998 Besuche konnten in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei Österreichs jährlichem Kulturhighlight insgesamt verzeichnet werden. Den höchsten Zulauf verzeichnete laut ORF-Aussendung Wien mit 183.113 Personen, gefolgt von der Steiermark (37.167) und Kärnten (30.929. Mit 15.934 Interessierten war das Naturhistorische Museum Wien das meistbesuchte Haus.