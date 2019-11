Rund 3.500 Kilo zu schwer: Überladender Klein-Lkw auf A1 aus Verkehr gezogen

Im Bezirk Melk wurde am Mittwoch ein überladener Klein-Lkw auf der A1 aus dem Verkehr gezogen. Das Fahrezeug war rund 3.500 Kilo zu schwer.

Zulässiges Gesamtgewicht um 75,81 % überschritten



Angehalten wurde das in Richtung Wien unterwegs gewesene Kfz am Mittwochvormittag. Bei der Kontrolle wurde neben dem erhöhten zulässigen Gesamtgewicht festgestellt, dass die erlaubte Last der zweiten Achse von 2.350 Kilo um 75,81 Prozent überschritten war.