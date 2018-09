Rund 100 Bands beim Waves Vienna Festival

Der Festivalherbst startet heuer am 27. September mit dem Waves Vienna. Das Festivalzentrum ist das Wiener WUK.

Nach dem Festivalsommer ist vor dem Festivalherbst: Dieser startet in der Bundeshauptstadt heuer zum achten Mal mit dem Waves Vienna. Rund 100 Bands werden dabei vom 27. bis 29. September auf insgesamt zehn Bühnen gastieren. Der Fokus auf junge und unbekanntere Live-Acts bleibt bestehen, doch auch arrivierte Größen sind dabei.

Die wohl prominenteste Künstlerin heuer kommt aus Schweden: Mit Neneh Cherry wird eine Sängerin das Waves beehren, die bereits in den 1980er- und 1990er-Jahren für eine Reihe von Hits – “Buffalo Stance”, “Manchild”, “7 Seconds” – verantwortlich zeichnete.

Zumindest seit den frühen Nullerjahren ist die britische Alternative-Combo The Go! Team im Geschäft, die ebenfalls zum Wellen-Fest anreist.

Zu den bekannteren heimischen Acts gehören Mile Me Deaf, Ex-Bunny Lake Sängerin Teresa Rotschopf, Sir Tralala oder die Damen-Rockband Dives.

In den frühen Waves-Jahren hat sich das Festival entlang des Donaukanals ausgebreitet, seit 2016 ist das WUK im Alsergrund Festivalzentrale.

Und nicht nur das: Die einzelnen Locations befinden sich heuer fast alle direkt im ehemaligen Industriebau an der Währinger Straße bzw. unmittelbar daneben in der Modeschule HLMW9. Zusätzlich wird die Tanzbar Palme im Cafe Weimar und das benachbarte Lokal Clash bespielt. Erwartet werden heut wieder rund 15.000 Besucher.

“Music Conference” und Workshops beim Festival

Eine “Music Conference” sowie Workshops runden das Programm ab. Sie richten sich in erster Linie an Vertreter der Musikindustrie, also etwa Veranstalter, Labelbetreiber oder Journalisten.