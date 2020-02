Rund 1.500 Haushalte in Wien-Penzing ohne Strom

Dienstagfrüh kam es in Teilen von Wien-Penzing zu einem Stromausfall. Auch angrenzende Haushalte in Wien-Ottakring waren betroffen.

Rund 1.500 Haushalte sind am Dienstag in der Früh von einem Stromausfall in Wien-Penzing betroffen gewesen. Gegen 10.00 Uhr waren aber sämtliche Haushalte wieder am Netz, wie ein Sprecher der Wiener Netze sagte. Die Ursachenforschung war im Gange.