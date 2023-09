Rumänien verpflichtet sich zu schnellerer Asylbewerber-Übernahme

Rumänien hat sich gegenüber Österreich zu einer rascheren Rückübernahme von Asylbewerbern verpflichtet.

Wie die Nachrichtenagentur Agerpres am Donnerstag meldet, hat die rumänische Regierung am Mittwoch ein entsprechendes Verwaltungsabkommen der beiden Innenministerien genehmigt. Es sieht vor, dass die Abwicklung von Übergabeanträgen vereinfacht und verkürzt wird. Die Vereinbarung war am 23. August in Wien unterzeichnet worden.