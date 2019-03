Rum, Whisky und Zigarren Abend bei Julius Meinls am Graben in Wien

Julius Meinl am Graben veranstaltet am 27. März einen Abend mit Rum, Whisky und Zigarren in der Meinl Weinbar. Reservierungen werden telefonisch oder per E-Mail angenommen.

Am 27. März können sich Genießer von einem ganz besonderen Abend bezaubern lassen. Julius Meinl am Graben veranstaltet den Rum, Whisky und Zigarren Abend in Meinls Weinbar. Dort steht neben erlesenen Whisky-Sorten und Zigarren auch ein 5-gängiges Degustationsmenü am Programm.

Das Menü nimmt mit einem Shrimps Cocktail seinen Anfang und findet sein Finale mit einer karamellisierten Brioche mit Vanilleeis und Bananen-Passionsfrucht-Ragout. Dazwischen wird mit Wolfsbarsch in Curryfond, Avocado und Calamari, Erbsenrisotto mit Fourme d’ Ambert und Rote Zwiebel-Chutney sowie Schweinebauch BBQ mit Süßkartoffeln und Macadamianüssen für das leibliche Wohl gesorgt.

Gediegener Genuss bei Meinl am Graben „Anschließend bieten wir unseren Gästen eine Auswahl an hochqualitativen Rum und Whiskysorten. Zur Auswahl stehen beispielsweise Glenfiddich 18y Small Batch Reserve, Octomore 09.1 Dialogos, Bruichladdich The Classic Laddie, Mount Gay XO Reserve Cask Rum oder Mezan X.O. Jamaica – diese zählen auch zu meinen ganz persönlichen Spirituosen-Lieblingen“, verrät Udo Kaubek, Geschäftsführer von Julius Meinl am Graben. Abgerundet wird der Abend mit einer auf die Getränkewahl abgestimmten Zigarre, wie etwa Hoyo de Monterrey petit robusto oder Partagas shorts.

Reservierungen für den Rum, Whisky und Zigarren Abend am 27. März sind zum Preis von €79 pro Person unter +43(0)1 532 33 34 6100 oder via Email weinbar@meinlamgraben.at möglich.