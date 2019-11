Rückruf von "Tante Fanny Frischer Dinkel-Mürbteig"

Derzeit gibt es eine Rückruf-Aktion von "Tante Fanny Frischer Dinkel-Mürbteig". Das durch Verotoxin bildende Escherichia coli (VTEC) mikrobiologisch verunreinigte Produkt wurde u.a. bei Merkur, Spar, Nah & Frisch und Unimarkt verkauft. Es wird empfohlen von jeglichem Verzehr des Produktes abzusehen.

Konkret wird das Produkt "Tante Fanny Frischer Dinkel-Mürbteig 400g, MHD 31.12.2019" zurückgerufen. Verkauft wurde der Dinkel-Mürbteig in Österreich bei Rewe (Merkur), Grissemann, Julius Kiennast Lebensmittelgroßhandel (Nah & Frisch), Metro Cash & Carry, Pfeiffer Logistik (Unimarkt, Nah & Frisch), Spar, und Transgourmet und Pro-Kaufland. Der "Tante Fanny Frischer Dinkel-Mürbteig" kann in allen Filialen der genannten Ketten zurückgegeben werden. Den Kaufpreis wird auch ohne Kaufbeleg rückerstattet, hieß es in einer Aussendung von Dienstag.