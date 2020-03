Rückruf: Mehl von Finis Feinstes mit E-coli verunreinigt

Weil in einer Probe von "Finis Feinstes Vollkornmehl Roggen" Verunreinigungen in Form von Escherichia coli festgestellt wurden, wird das Produkt nun zurückgerufen.

Der Hersteller ruft das Produkt Finis Feinstes Vollkornmehl Roggen, 1000g, mit der Charge-Nummer September 2020 L49 B zurück. Bei einer Analyse wurden mikrobiologische Verunreinigungen in Form von Escherichia coli (VTEC/STEC) in einer Probe festgestellt. Sie wurde als gesundheitsschädlich beurteilt.

Das Produkt Finis Feinstes Vollkornmehl Roggen kann von den Konsumenten in den Filialen der Handelsketten, in denen das Produkt gekauft wurde, zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen die Kunden auch ohne Kaufbeleg rückerstattet, hieß es in einer Aussendung der GoodMills Österreich GmbH.