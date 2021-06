Rückreisevekehr: Staus an den Grenzen am Sonntag

Die Rückreise aus dem für viele verlängerten Wochenende und auch die Heimfahrt der Bayern hat nach Angaben des ÖAMTC Sonntag am späten Vormittag eingesetzt. Grenzwartezeiten und Staus waren die Folge.

Bei der Einreise nach Österreich dauerte es laut ÖAMTC am Grenzübergang Nickelsdorf (A4) von Ungarn kommend gut zwei Stunden, vor dem Karawanken Tunnel (A11) von Slowenien kommend etwa 30 Minuten länger. Richtung Bayern betrugen die Verzögerungen an den Grenzen bei Kufstein/Kiefersfelden (A12) und am Walserberg (A1) je etwa eine halbe Stunde. In Südtirol ging es auf der Brenner Autobahn (A22) Richtung Österreich zwischen Sterzing und dem Brenner abschnittsweise nur langsam weiter.

Staus am Sonntag in Österreich

Staupunkte gab es Sonntagmittag auch auf einigen innerösterreichischen Hauptstrecken, berichtet der ÖAMTC. So auf wurde der Verkehr auf der Tauern Autobahn (A10) vor dem Katschberg Tunnel Richtung Salzburg blockweise angehalten. Teils zähflüssig war der Verkehrsablauf abschnittsweise in weiterer Folge in Salzburg auf der A10 zwischen dem Knoten Pongau und Kuchl und der B311 zwischen Lend und Bischofshofen Richtung A10. In der Steiermark gab es Kolonnen auf der B320 im Ennstal Richtung Liezen. In Tirol kam es auf der Fernpass-Strecke (B179) Richtung Bayern zu Verzögerungen und Staubildung.