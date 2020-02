Rückholung von Österreichern aus China steht bevor

Die sieben Österreicher, die am Sonntag aus Wuhan heimkommen sollen, werden nach einem Zwischenstopp in Frankreich schließlich nach Wien geflogen.

Bundesheer-C-130 fliegt Sonntag früh ab

"Am 2. Februar fliegt Frankreich EU-Bürger aus China aus. Darunter befinden sich auch sieben Österreicher. Das Außenministerium ersuchte das Verteidigungsministerium um Weitertransport der österreichischen Staatsbürger von Frankreich nach Österreich. Der Transport wird von der viermotorigen Transportmaschine C-130 Hercules der Luftstreitkräfte des Bundesheeres durchgeführt", hieß es am Samstag in eine Aussendung des Verteidigungsministerium.