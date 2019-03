Rudolfina-Redoute in Wien: Bundeskanzler Kurz gratulierte zum Jubiläum

Mehr als 3500 illustre Gäste, darunter Bundeskanzler Sebastian Kurz. feierten gestern in der Wiener Hofburg 120 Jahre Rudolfina-Redoute. Der Titel "Schönste Maske Wiens" ging an die Studentin Nathalie Wisniowski aus Wien.

Keine andere Veranstaltung verkörpert Wiens Tradition der großen Maskenbälle so gekonnt wie die Rudolfina-Redoute. Zum 120. Jubiläum wurde diese Tradition mit ca. 3500 Gästen in der Wiener Hofburg so beeindruckend gewürdigt wie noch nie in der Geschichte der Redoute. So gratulierte, angeführt von Bundeskanzler Sebastian Kurz, die Creme-de-la-Creme aus Wirtschaft, Politik und Kultur den Veranstaltern. “Ich hoffe, dass der Ball auch in den nächsten 120 Jahren – und darüber hinaus – ein fixer Bestandteil des Wiener Ballkalenders bleibt”, so der Bundeskanzler.