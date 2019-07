Ruderboot krachte auf der Donau in NÖ gegen Boje und kenterte

Fünf Deutsche gerieten am Donnerstag auf der Donau in Niederösterreich mit ihrem Ruderboot in Schwierigkeiten und rammten eine Boje.

Ein Ruderboot ist am Donnerstag auf der Donau bei Rossatz (Bezirk Krems-Land) in der Wachau mit einer Boje kollidiert und gekentert. Ein 33-Jähriger konnte selbst ans Ufer schwimmen. Vier Personen klammerten sich an das Wasserfahrzeug und mussten gerettet werden. Eine 51-Jährige aus Wien-Neubau wurde leicht verletzt und ins Spital nach Krems gebracht, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Wienerin leicht verletzt

Die Wienerin war mit vier Deutschen - drei Männer im Alter von 33, 54 und 72 Jahren und einer 62-jährigen Frau - von Melk stromabwärts Richtung Krems gerudert, als es am Vormittag zum Unfall kam. Augenzeugen verständigten sofort die Einsatzkräfte. Binnen weniger Minuten rückten laut Landeskommando Mitglieder der FF Weißenkirchen mit einem Rettungsboot aus. Auch Einsatzkräfte der FF Spitz kamen zu Hilfe. Der Kapitän eines Linienschiffes ließ ein Beiboot mit zwei Matrosen zu Wasser, um die Feuerwehr zu unterstützen und gemeinsam die vier Personen in Sicherheit zu bringen. Insgesamt standen vier freiwillige FF im Einsatz. Das zerstörte Sportboot wurde von der Feuerwehr geborgen.