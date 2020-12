Rucksack samt Inhalt in Zug gestohlen: Polizei bittet um Hinweise

Ein unbekannter Täter soll am 21. November einen Rucksack samt Inhalt in einem Zug gestohlen haben. Hinweise werden erbeten.

Am 21. November soll ein bisher unbekannter Täter während einer Zugfahrt mit dem ICE von Wien Meidling in Richtung Deutschland einen am Sitz abgelegten Rucksack mit Inhalt (Bargeld, E-Book, Kamera, Kreditkarte u.a.) gestohlen haben. Die Tat ereignete sich zwischen 16 und 16:15 Uhr. Der Schaden beträgt etwa 640 Euro.