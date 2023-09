Rubiales bekam Kontaktverbot im Kuss-Skandal

Der zurückgetretene Präsident des spanischen Fußball-Verbandes RFEF, Luis Rubiales, darf sich Jennifer Hermoso bis auf weiteres nur bis auf maximal 200 Meter nähern und keinen Kontakt zu ihr aufnehmen Das ordnete der Richter Francisco De Jorge am Staatsgerichtshof an.

39 Spielerinnen fordern Änderungen im Verband

Den Spielerinnen geht der Rücktritt und die Auswechslung von Teamchef Jorge Vilda dies nicht weit genug. In einem am Freitag veröffentlichten Statement forderten 39 Spielerinnen aus Spanien, darunter die meisten der aktuell streikenden Weltmeisterinnen, weitere Änderungen im Verband. Sie hätten den RFEF aufgefordert, Rubiales' ehemaliges Kabinett, den Generalsekretär, die Kommunikations- und Marketingabteilung sowie die so genannte Integritätsabteilung umzustrukturieren.