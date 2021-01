RTL-"Dschungelshow": Diese 12 Kandidaten sind dabei

Statt dem Dschungelcamp gibt es 2021 coronabedingt die RTL-"Dschungelshow". Diese zwölf Kandidaten werden gegeneinander antreten.

Neben dem ehemaligen "Bachelor" Oliver Sanne (34) werden unter anderem Schauspielerin Bea Fiedler (63) und Drag Queen Nina Queer (35) um den Einzug in das nächste Dschungelcamp kämpfen, wie der Sender am Freitag mitteilte.

"Dschungelshow" ersetzt das IBES-Dschungelcamp

Wegen des Coronavirus ersetzt "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" in diesem Jahr das Dschungelcamp. Der Gewinner der Show erhält ein Goldenes Ticket und kann damit an der kommenden Jubiläumsstaffel des Dschungelcamps teilnehmen. Die 15. Ausgabe der Show soll 2022 in Australien gefilmt werden.

Das sind die zwölf Teilnehmer

An dem Wettbewerb um das Goldene Ticket beteiligen sich diverse Gesichter aus anderen Reality-Formaten: Mit dabei sind etwa "Prince-Charming"-Gewinner Lars Tönsfeuerborn (30), Bachelorette-Kandidat Filip Pavlovic (26), "Love-Island"-Teilnehmer Mike Heiter (28) und Christina Dimitriou (29), die durch die Sendung "Temptation Island" bekannt wurde. Auch "Reality-Urgestein" Frank Fussbroich (52) und Xenia von Sachsen (34) nehmen demnach an der 15-teiligen Liveshow teil. Sängerin Lydia Kelovitz (30, "Deutschland sucht den Superstar"), Model Zoe Saip (21) und Djamila Rowe (53, "Adam sucht Eva") komplettieren demnach die Kandidatenliste.

Christina Dimitriou (29): Der Reality-Star will es jedem zeigen, der sie aufgrund ihrer Optik für ein Püppchen hält und unterschätzt: "Wenn ich mir etwas in den Kopf setze, dann gebe ich alles, um es auch zu erreichen. Ich werde alle rasieren."

Bea Fiedler (63): Die Schauspielerin will endlich auch mal nach Australien: "Ich war als Schülerin NRW-Landesmeisterin in Leichtathletik. Zieht euch warm an!"

Frank Fussbroich (52): Das Reality-Urgestein will die Dschungelkrone in die Domstadt holen: "Ich möchte das ‚Goldene Ticket‘ gewinnen, weil die Krone endlich mal nach Köln muss."

Mike Heiter (28): Der Influencer und Ex-Freund von Elena Miras will gewinnen und sich jeder Herausforderung stellen: "Ich bin bereit für alles. Einfach ich sein, das reicht."

Lydia Kelovitz (30): Die Sängerin ist jeden Tag für Neues offen und sieht sich als Gewinnerin: "Ich bin mutig, traue mich alles und habe vor nichts und niemandem Angst. Ich bin eine Wilde, die aussieht wie eine Barbie. Gewinnen werde aber nur ich."

Nina Queer (35): Die Drag Queen fühlt sich dschungel-tauglich: "Ich habe schon oft mit Leuten im Freien geschlafen. Deshalb würde ich sagen, ich bin sehr dschungel-tauglich! Von mir gibt es keine Kampfansage an die übrigen Camp-Anwärter. Nur aufrichtiges Mitleid."

Djamila Rowe (53): Die Society-Lady möchte einmal Gewinnerin sein: "So oft bin ich gescheitert im Leben. Das ‚Goldene Ticket‘ wäre ein Pflaster für meine Seele."

Xenia von Sachsen (34): Die Prinzessin ist abenteuerlustig und blaublütig: "Eine Prinzessin im Dschungel? Leute, was gibt es Besseres? Kakerlaken Platz gemacht, jetzt ist Xenia angesagt. Alle Kandidaten: nehmt euch in Acht."

Zoe Saip (21): Das Model möchte mit ihrer Sportlichkeit punkten: "Ich bin an einigen – auch negativen – Geschehnissen gewachsen und fühle mich zum ersten Mal in meinem Leben bei mir angekommen. Ich bin sehr sportlich, was sicherlich hilft."

Oliver Sanne (34): Der Bachelor will zeigen, was er kann: "Das ‚Goldene Ticket‘ will ich gewinnen, weil ich die perfekte Dschungel-Mischung abgebe: Wenn nötig, dann bin ich schlagfertig wie ein Känguru oder aber auch freundlich wie ein Koala. Und meine Verlobte hat auch mal drei Wochen Urlaub ohne mich verdient!"

Lars Tönsfeuerborn (30): Der Prince Charming-Gewinner will unbedingt siegen: "Seit Jahren sage ich immer wieder zu meinen Freunden, wie gerne ich selbst in den Dschungel möchte. Deswegen will ich alles daransetzen, dieses ‚Goldene Ticket‘ zu gewinnen. Ich bin ein Kind vom Lande und habe wenig Berührungsängste."

Filip Pavlovic (26): Der Bachelorette-Kandidat und nicht aufgebende Känguruhoden-Esser lässt sich auch nicht von Spinnen oder Schlangen abschrecken – wohl aber von seinen Englischkenntnissen: "Die größte Challenge für mich? Mit Dr. Bob Englisch sprechen."

Die erste Folge von "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" wird am Freitag, 15. Jänner um 22.15 Uhr ausgestrahlt.