Rotorflügel von Windparkanlage abgebrochen: Weitere Untersuchungen

Im Windpark Glinzendorf sind am Dienstag die letzten Reste des am 7. August abgebrochenen Rotorflügels beseitigt und weggebracht worden.

Windrad wird in der kommenden Woche repariert

Mit der Zerkleinerung des Flügels war am Montag begonnen worden. In den kommenden Wochen soll das Windrad repariert werden und danach wieder Naturstrom für 1.400 Haushalte in der Region erzeugen, sagte Zach.