Rothensteiner gegen Suspendierung von Sidlo

Rothensteiner hat sich gegen eine Suspendierung von Finanzdirektor Peter Sidlo ausgesprochen. Er meinte, man solle zuerst die Ermittlungen abwarten.

Das nächste Mal tagt der Präsidialausschuss des Aufsichtsrats am 5. September. Sidlo verfüge über alle Qualifikationen eines Finanzvorstandes, so Rothensteiner. Was auf politischer Ebene ausgemacht wurde oder nicht, "ist mir nicht bekannt", wurde Rothensteiner in der "ZIB2" zitiert.