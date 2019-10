"Rote Kraniche" sammelten 8.000 Euro bei Wiener Krebsforschungslauf

Knapp 8.000 Euro sammelten die Mitarbeiter von Takeda Oncology beim Krebsforschungslauf der MedUni Wien. Rote Papierkraniche durften dabei zur Unterstützung auf der Strecke nicht fehlen.

Bereits zum zweiten Mal war Takeda Oncology beim Krebsforschungslauf der MedUni Wien am Samstag, den 5. Oktober am Start. Beim Spendenlauf zählt jeder Schritt, denn pro Starter und pro gelaufener Runde klingelt es in der Kasse der Krebsforschung - die Einnahmen kommen innovativen Forschungsprojekten zugute.