"Rote Box" mit gratis Periodenartikeln ab Mitte Oktober in ganz Wien

Bedürftige Mädchen und Frauen erhalten ab Mitte Oktober in allen Bipa-Filialen in Wien kostenlose Periodenprodukte.

Gutscheine dafür sind in Jugendzentren und Sozialmärkten erhältlich. Damit kann einmal im Monat eine Packung "Rote-Box-Binden" oder eine Packung "Rote-Box-Tampons" abgeholt werden. Die Aktion wird von der Stadt Wien unterstützt, wie diese am Mittwoch in einer gemeinsamen Aussendung mit dem Rewe-Konzern mitteilte, zu dem Bipa gehört.