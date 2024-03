"Rote Box": Deutlich mehr Verteilstellen für Gutscheinhefte

Die Zahl der Verteilstellen für "Rote-Box"-Gutscheinhefte wurde auf 120 erhöht, wie am Mittwoch in einer Aussendung mitgeteilt wurde.

Die "Rote Box" gegen Periodenarmut ist seit dem Vorjahr in allen Wiener BIPA-Filialen zu finden. Dort können sich Mädchen und Frauen, die Unterstützung brauchen, mit ihrem Gutscheinheft gratis eine Packung Bi Comfort "Rote Box"-Binden oder Bi Comfort "Rote Box"-Tampons pro Monat holen. Nun wurde die Zahl der Kooperationspartner, die Gutscheinhefte vergeben, auf 120 erhöht. Zuvor waren es noch 84 gewesen. Neben Jugendzentren, den Frauengesundheitszentren FEM, FEM Süd und den First Love-Beratungsstellen werden die Gutscheinhefte ab sofort auch im neuen Frauengesundheitszentrum FEM Med in Favoriten, in Einrichtungen für Wohnungslose und Menschen mit Behinderung sowie verschiedenen Sozialberatungsstellen verteilt. Auch die Grätzlzentren der wohnpartner vergeben Gutscheinhefte an Mädchen und Frauen, die sie brauchen.