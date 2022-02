"Rote bleiben Gsindl": Neue ÖVP-Chats veröffentlicht

Am Montag wurden neue Chats aus dem ÖVP-Umfeld veröffentlicht. Unter anderem sorgt eine SMS der heutigen NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) aus dem Jahr 2016 für Aufregung.

Mikl-Leitner: "Rote bleiben Gsindl!"

Demnach hat die frühere Innenministerin und heutige niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) im Frühjahr 2016 in einer koalitionären Debatte um die Flüchtlingskrise und die Reform des Staatsschutzes in einem SMS an ihrem damaligen Kabinettschef Michael Kloibmüller geschrieben: "Rote bleiben Gsindl! Schönen Schitag!"

Nachrichten sollen illegal abgesaugt worden sein

Gespräche über Posten der Wiener Vizelandespolizeidirektorin

Jelinek soll von Interventionen nichts bemerkt haben

Mikl-Leitner entschuldigt sich für Anti-SPÖ-SMS

"Ich habe meine Lehren aus der Arbeit in der damaligen Koalition während der Flüchtlingskrise gezogen - nämlich, das Gegeneinander zu überwinden und auf die Zusammenarbeit zu setzen. Gerade in der aktuellen Arbeit im Kampf gegen die Pandemie, sollten sich das alle besonders bewusst vor Augen führen", so Mikl-Leitner. Die Stimmung in der damaligen Koalition, in der sie Innenministerin war, sei schlecht gewesen. "Es herrschte ein sehr rauer Ton und viel Misstrauen. Übrigens nicht nur zwischen den Koalitionsparteien, sondern auch innerhalb der Parteien - auch in der ÖVP. Das habe ich seit damals ja auch schon mehrfach offen kritisiert. Und daraus habe ich damals bei meinem Wechsel nach Niederösterreich auch meine Lehren gezogen. Für mich hat sich aus dieser Zeit ganz klar gezeigt, dass das Gegeneinander, der Streit und das Misstrauen nicht nur die Regierungszusammenarbeit, sondern die Entwicklung des ganzen Landes lähmt", so die heutige Landeshauptfrau Niederösterreichs.