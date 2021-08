Rot-Kreuz-Präsident fordert Abschiebe-Stopp nach Afghanistan

Laut Rot-Kreuz-Präsident Gerald Schöpfer herrsche sei Afghanistan momentan die "Hölle auf Erden". Daher fordert er auch einen Abschiebe-Stopp in das Land - und dass Politiker mehr Rückgrad zeigen.

Politiker drehen sich mit dem Wind

Schöpfer erinnert daran, dass Österreich in Schönwetterzeiten diverse Konventionen zum Schutz der Menschenrechte unterzeichnet habe. "Ich wünsche mir schon Politiker, die den aufrechten Gang üben. Die den Rechtsstaat, die Verpflichtungen, die Österreich in guten Zeiten eingegangen ist, auch in Zeiten, wo es nicht populär ist, einhalten", forderte Schöpfer in Richtung ÖVP.