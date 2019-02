Rosenberger-Insolvenz: Raststätte in Haag muss schließen

Nach der im Jänner geschlossenen Rosenberger-Raststätte in Ampass (Tirol) muss nun auch der Standort in Haag (NÖ) schließen. Rund 20 Mitarbeiter sind davon betroffen.

Beim insolventen Autobahn-Raststättenbetreiber Rosenberger wird ein weiterer Standort stillgelegt. Rund 20 Mitarbeiter verlieren dadurch ihre Jobs. Das Rosenberger-Restaurant in Haag in Niederösterreich an der A1 Richtung Wien werde aus wirtschaftlichen Gründen vorübergehend geschlossen, teilte Masseverwalter Christian Lind am Dienstag mit.