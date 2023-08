Roma und Sinti: Grüne fordern Gedenktag und Mahnmal

Erneut fordern die Grünen einen nationalen Gedenktag für die während des Holocaust verfolgten und ermordeten Roma und Sinti.

Auf europäischer Ebene wird dieser am 2. August abgehalten - denn in der Nacht von 2. auf 3. August 1944 wurden mindestens 3.000 Roma und Sinti in Auschwitz ermordet. Eva Blimlinger, gedenkpolitische Sprecherin der Grünen, pochte in einer Aussendung außerdem auf die Errichtung eines Mahnmals an einem zentralen Ort.