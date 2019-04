ROMA Friseurbedarf startet Onlineshop

Ab sofort kann das Sortiment von ROMA rund um die Uhr geshoppt werden: 10.000 Friseurbedarf-Artikel werden schrittweise im neuen Onlineshop verfügbar sein.

ROMA Friseurbedarf wird 70: Start des Onlineshops

“Für unsere Kunden ergibt sich daraus ein ganzes Bündel an Vorteilen. Zum einen bekommen sie einen besseren Einblick in unsere Produktwelten. Zum anderen können Artikel, die in den Shops nicht lagernd sind, gleich direkt im Shop bestellt werden und werden dann nach Hause geliefert. Umgekehrt gehen Falschbestellungen wieder in die Filialen zurück. Dazu kommt natürlich unsere Fachberatung. Niemand sonst bietet diese Profiberatung für professionelle Pflegprodukte, wie sie sonst nur von Stylisten verwendet werden, die dann zu günstigen Preisen online bestellt und nach Hause geliefert werden”, so Robert Maurer.