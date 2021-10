Rollstuhlfahrerin aus brennendem Haus gerettet

Eine 69-jährige Rollstuhlfahrerin wurde am Sonntagabend aus einem brennenden Haus in Pottschach (Bezirk Neunkirchen) gerettet. Die Frau blieb ebenso wie ihre Helfer unverletzt.

In Pottschach, einer Katastralgemeinde von Ternitz (Bezirk Neunkirchen), ist am Sonntagabend eine gehbehinderte 69-Jährige im Rollstuhl aus einem brennenden Haus gerettet worden. Die Frau blieb nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich unverletzt. Unmittelbar nachdem sie in Sicherheit gebracht worden war, stürzte der Dachstuhl ein.