Rollstuhlfahrer in Wien trainieren mit Exoskelett

Eine neue Initiative bietet Rollstuhlfahrern in Wien die Möglichkeit, mit einem Exoskelett zu trainieren, um dadurch einige Schritte gehen zu können.

Ein Proband war Florian Dungl. Der Herausgeber des Valid Magazins hat nach einem Badeunfall vor elf Jahren zu große unkontrollierte Muskelbewegungen, um dauerhaft alleine zu gehen. Einzelne Schritte am Rollator kann er aber machen. Das erste Training im Exoskelett war für den 32-Jährigen dennoch etwas ganz Besonderes. “Weil ich frei bin, mich nirgends anhalten muss, es ist eine ganz andere Bewegung im positiven Sinne”, sagte er.

Voraussetzungen für Exoskelett müssen für Training erfüllt werden

Doch das Exoskelett hat seine Grenzen. So können nur Personen zwischen 150 und 190 Zentimetern Körpergröße sowie mit einem Gewicht unter 100 Kilogramm damit trainieren. Und das auch nur, wenn ein Physiotherapeut dabei ist und das Gerät von hinten steuert. “Die Schrittauslösung passiert über Gewichtsverlagerung. Wenn ich mein Gewicht nach rechts verlagere, erkennt der Exo das anhand der Drucksensoren an den Fußsohlen und löst dann automatisch den Schritt auf der anderen Seite aus”, erläuterte der Physiotherapeut Dennis Veit. Dabei messe das Gerät 500 Mal in der Sekunde, wie viel Eigenkraft der Patient mitbringt, und gibt dann soviel Unterstützung, wie notwendig ist.