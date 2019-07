Römische Ruinen in der Wiener Innenstadt ausgegraben

Bei Bauarbeiten in der Bognergasse in der Wiener Innenstadt stieß man kürzlich auf Lagerreste einer Kommandozentrale der alten Römer.

Nun sind die Stadt-Archäologen am Werk, um den Fund zu begutachten. Die Überreste des Hauses geben deutliche Einblicke, wie das Leben vor rund 2.000 Jahren in Wien - damals noch Vindobona - ausgesehen haben muss. Von 100 nach Christus bis 500 nach Christus stand etwa in der Bognergasse das Haus eines Centurio, dem Befehlshaber einer 100 Mann starken Armeeeinheit.

Wohnung des Centurio

Anders als die restlichen Soldaten hauste er nicht in einer kleinen Kammer, sondern in einer rund 200 Quadratmeter großen Wohnung, die durch die Grabungsarbeiten nun zum Vorschein kommt. Bauträger Wien Energie ist nicht zum ersten Mal mit geschichtsträchtigen Funden konfrontiert. So wichtig es ist, dass die Bauarbeiten schnell vorankommen, so wichtig ist aber auch die Bewahrung der Geschichte.