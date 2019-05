"Römershuttle" bringt Besucher von Wien nach Carnuntum

An den Wochenende bringt das neue "Römershuttle" Besucher ab sofort direkt von Wien nach Carnuntum.

Die Römerstadt Carnuntum ist künftig für Besucher aus Wien per Shuttle erreichbar. Das Bus-Service steht an Wochenenden zur Verfügung, wurde am Freitag in einer Aussendung mitgeteilt. In Carnuntum angekommen, können Interessierte ab dem 28. Mai zudem das neu rekonstruierte “Haus des Ölhändlers” besichtigen.