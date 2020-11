Roboexotica 2020: Cocktailroboter-Lieferdienst in Wien

"You drink - we drive" lautet das Motto der Roboexotica 2020. Die 22. Ausgabe des Festivals für Cocktailrobotik präsentiert angesichts der Coronakrise in diesem Jahr einen Cocktailroboter-Lieferdienst in Kooperation mit werkzeugH. Von 27. bis 29. November können in Wien Cocktails bestellt werden, die ein Roboter dann frisch vor Ort mixt.

Geordert werden kann der Robo-Lieferdienst via Telefon (+43 1 3054968) oder online. In Folge macht sich ein Lieferwagen mit Cocktailrobotern im Kofferraum auf den Weg zu kunstinteressierten, durstigen Kunden und stellt die Cocktails unter Einhaltung aller Corona-Auflagen zu.

Roboexotica 2020: Hybrides Festival wegen Coronakrise

„Der Lockdown zwingt unsere BesucherInnen dazu, in ihren eigenen vier Wänden zu bleiben, aber wir bringen den schönsten Rausch von Wien direkt zu ihnen vor die Haustüre“, so Günther Friesinger, einer der Mitbegründer des Künstlerkollektivs monochrom.

Begleitet wird das hybride Festival von einem Livestream, in dem auch KünstlerInnen, TechnikerInnen und TheoretikerInnen zu Wort kommen werden.

