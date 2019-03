Robert Luschnik will mit NEOS in verbleibende Landtage einziehen

Der neue Bundesgeschäftsführer Robert Luschnik soll die NEOS dabei unterstützen, auch in die restlichen vier Landtage einzuziehen.

Dass der neue Parteimanager früher bei den Grünen war, sei kein politisches Signal, versicherte Vizeklubchef Niki Scherak am Dienstag. Vielmehr werde Luschnik intern beim Aufbau der Strukturen helfen. Nach außen spreche der Vorstand sowie Generalsekretär Nikola Donig.

NEOS wollen in alle Landtage

“Es sind noch vier Landtage, in denen wir nicht sind. Auch in die wollen wir einzeihen”, sagte Scherak bei einer Pressekonferenz. Derzeit sind die NEOS in den Landtagen von Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Niederösterreich und Wien vertreten. Mit Luschnik habe man einen “politischen Vollprofi” gefunden.