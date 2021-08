Ringelnatter in Gebäude in Breitenfurt entdeckt

In Breitenfurt wurde erneut eine Schlange in einem Wohngebäude entdeckt. Die Ringelnatter hatte sich hinter einem Heizkörper verkrochen.

In Breitenfurt (Bezirk Mödling) ist erneut eine Schlange in einem Gebäude entdeckt worden. Nach Angaben der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr hatte sich eine Ringelnatter in einem Heizkörper verkrochen. Das Tier wurde am Montagabend mittels sogenannter Schlangenhaken herausgezogen und in einem Jutesack in ein nahegelegenes Waldstück transportiert.