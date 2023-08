Rihanna erneut Mutter geworden: Es ist wieder ein Bub

Popstar Rihanna soll bereits Anfang August ihr zweites Kind geboren haben. Bekannt ist, dass auch dieses ein Bub geworden ist und sein Name mit dem Buchstaben "R" beginnen soll.

Das US-Promi-Portal "TMZ" berichtete am Montag, die Sängerin sei bereits Anfang des Monats zum zweiten Mal Mutter geworden. "TMZ" berichtete unter Berufung auf gut informierte Quellen, das zweite Kind mit Rapper A$AP Rocky sei am 3. August in Los Angeles geboren worden. "Wir wissen den Namen des Kindes noch nicht, aber wir wissen, dass er mit 'R' beginnt und es ein Bub ist", meldete "TMZ" weiter.