Riesige Wasserfontäne nach Rohrbruch beim Bahnhof Floridsdorf in Wien

Am Donnerstag kurz vor Mitternacht sorgte ein Wasserrohrbruch in der Nähe des Bahnhofs Wien-Floridsdorf für einen Einsatz von Wiener Wasser und den Wiener Linien. Ein VIENNA.at-Leserreporter schickte Bilder der riesigen Wasserfontäne.

Gegen 23.30 Uhr kam es am 29. Februar bei Bauarbeiten in der Schlosshofer Straße in Wien-Floridsdorf zur Beschädigung einer Wasserleitung mit 15 Zentimetern Durchmesser, wie uns Astrid Rompolt, Pressesprecherin von Wiener Wasser auf Nachfrage mitteilte.