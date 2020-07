Riesenzunge am Wiener Graben zu sehen

Am Wiener Graben ist seit Freitag eine überdimensionale Zunge postiert. Die Aluminiumskulptur wurde von der deutschen Künstlerin Alexandra Bircken geschaffen.

"Slip of the Tongue" nennt sich das von der Kunst im öffentlichen Raum GmbH (KÖR) beauftragte Werk. Der Name bedeutet so viel wie Versprecher oder verbaler Ausrutscher, wie die Künstlerin betont. Es handelt sich um eine temporäre Installation, den Passanten am Graben wird die Zunge bis 5. November gezeigt.