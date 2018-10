Riesen-Erfolg im Wiener AKH: Ungeborenes mit "unheilbarem" Herztumor gerettet

Im Wiener AKH konnten Herzspezialisten kürzlich einen ganz besonderen Erfolg feiern. Ein ungeborenen Kind wurde mit einem Herztumor diagnostiziert und erfolgreich am offenen Herzen operiert.

In Deutschland wurde bei einer schwangeren, 35-jährigen Frau Ende Mai ein Herz-Tumor des ungeborenen Kindes diagnostiziert und als in diesem Stadium der Schwangerschaft unheilbar eingestuft. Die Eltern wollten nicht aufgeben, haben sich im Ausland nach weiteren Behandlungsoptionen erkundigt und sind nach telefonischer Kontaktaufnahme schließlich in das AKH Wien gekommen.

Einzigartiger Fall im AKH Wien

Das in der 28. Schwangerschaftswoche geborene, und in der rechnerisch 30. Schwangerschaftswoche, am Herzen operierte Mädchen wurde an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde weiterbetreut, von wo es Mitte September, mit den Eltern nach Hause entlassen werden konnte. “Bisher ist in der Literatur weltweit kein Fall bekannt, bei dem das Ungeborene vor der 32. Schwangerschaft in einem so kritischen Zustand gerettet werden konnte” freut sich die betreuende Pränatalmedizinerin und Geburtshelferin Barbara Ulm.