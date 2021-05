Riesen-Ente geht viral: Das ist Touristen-Liebling "Long Boi"

England darf sich um eine Touristenattraktion mehr freuen: Enterich "Long Boi" ist der Besucherliebling in der historischen Stadt York im Nordosten des Landes.

Am idyllischen Campussee der Universität von York tummeln sich zahlreiche Enten, doch "Long Boi" sticht eindeutig aus der Masser hervor.

Die Kreuzung aus indischer Laufente und Stockente überragt seine gefiederten Genossen um ganze zehn Zentimeter, hat einen deutlich längeren Hals und weiß einfach ganz genau, wie man sich kokett für Fotos und Videos in Szene setzt.

Der Name "Long Boi" ist also Programm und brachte dem Enterich auch bereits Ruhm auf Instagram, Twitter und Reddit ein. Das zieht offenbar immer mehr Besucher an.