Riesen-Asteroid rast zu Ostern auf die Erde zu

Am Karsamstag könnte uns laut NASA aus astronomischer Sicht eine unerwünschte Überraschung erwarten.

Am 11. April, einen Tag vor dem Osterfest, kommt der riesige Asteroid 363599 (2004 FG11) der Erde gefährlich nahe. Wie die NASA berichtet, hat der Himmelskörper einen Durchmesser von rund 150 Metern und bewegt sich in einer Entfernung von rund 7,5 Millionen Kilometern an der Erde vorbei.