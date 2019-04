"Riding Stelze": Schweizerhaus serviert nun Schweinfleisch im Fiaker

Speis und Trank können nun auf besondere Weise genossen werden: Bei einer Kutschenfahrt auf der Hauptallee werden die Köstlichkeiten um 69 Euro serviert.

“Es ist schön, Kutschenfahrten in den Prater zurückzubringen”, freuten sich “Riding Dinner”-Betreiber Marco Pollandt und Raimund Novotny im APA-Gespräch. “Der Zeiserlwagen war der Omnibus des 18. und 19. Jahrhunderts.” Für Schweizerhaus-Juniorchefin Regina Kolarik besteht der Reiz der Zusammenarbeit darin, eine “Kombination von Genuss und Entschleunigung” anzubieten. Die Kutsche fasst jeweils bis zu zwölf Personen, ein Tisch in der Mitte wird mit Speisen und Getränken beladen.

Fiakerkultur: Auch Stalltouren werden angeboten

Das Wiener Unternehmen “Riding Dinner” bietet seit 2017 Kutschenfahrten mit Bewirtung in der Innenstadt und seit 2018 auch im Schlosspark Schönbrunn an. Auf der Parktour wird ein Frühstück serviert, bei den Fahrten in der City ist ein Butler mit dabei. Um die Fiakerkultur zugänglicher zu machen, bietet das Unternehmen Interessierten zusätzlich auch Stalltouren an. Dort können sich Interessierte darüber informieren, wie die Kutschpferde untergebracht sind.