Richtige Lagerung: So kommt Ihr E-Bike gut durch den Winter

Wer sein E-Bike im Winter in den Keller stellt, sollte einige Vorkehrungen beachten. Dadurch wird die Lebensdauer des Rades erhöht und das Auswintern im Frühjahr erleichtert.

E-Bike-Akku über den Winter herausnehmen

Akku herausnehmen: Die Kraftzelle sollte bei E-Bikes im Winter vom Rad genommen und an einem trockenen, frostsicheren Ort verstaut werden. "Am besten ist es, wenn die Batterie vor dem Herausnehmen zu rund 75 bis 80 Prozent geladen ist. Dann altert der Lithium-Ionen-Akku am langsamsten", sagt Kerbl. Sockel und Stecker, an denen der Akku angebracht wird, können gegen Korrosion mit etwas Kontaktspray bzw. Kriechöl eingesprüht werden.