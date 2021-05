Richter als U-Ausschuss-Vorsitzender: Bures kritisiert Sobotka

Ungewöhnlich scharf kritisiert die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures ihren Amtskollegen Wolfgang Sobotka und dessen Partei. Die parlamentarische Kontrolle aus der Hand zu geben, käme einem Akt der Selbstaufgabe gleich.

Das meinte sie in einem "Kommentar der anderen" im "Standard" (Donnerstag-Ausgabe) zum Vorschlag Sobotkas, einen Richter mit der Vorsitzführung im U-Ausschuss zu betrauen. Generell kritisierte sie das Infragestellen parlamentarischer Kontrolle.

Sobotka, der als Nationalratspräsident den Vorsitz im Ibiza-U-Ausschuss führt, ist immer wieder mit Befangenheitsvorwürfen konfrontiert. Einen Rückzug vom Vorsitz hat er ausgeschlossen und stattdessen die Übernahme des Vorsitzes durch einen Richter in künftigen Untersuchungen vorgeschlagen.

Bures lehnt Beschneidung parlamentarischer Kontrollrechte ab

Bures lehnt das entschieden ab. Es sei dies ganz bewusst nicht vorgesehen worden, "weil ein parlamentarisches Kontrollinstrument auch tatsächlich von einem Parlamentarier oder einer Parlamentarierin geleitet werden sollte". Seitenhieb in Richtung Sobotka: "Die Verfahrensordnung des Untersuchungsausschusses kennt großzügige Vertretungsregelungen - eben auch, um etwaige Befangenheit zu vermeiden."

"Gefährliches Spiel mit dem Feuer"

Es dränge sich vielfach der Verdacht auf, dass "von verschiedenen Seiten" bewusst Wesenselemente der parlamentarischen Demokratie und des entwickelten modernen Rechtsstaates ins Gerede gebracht werden. "Ein gefährliches Spiel mit dem Feuer!", so die Zweite Nationalratspräsidentin: " Wer selbst zum antidemokratischen Brandbeschleuniger greift und simpel die Kosten parlamentarischer Kontrolle, also letztlich der Kernelemente von Demokratie, in Stellung bringt, überschreitet leichtfertig und wohl unüberlegt eine markante rote Linie."