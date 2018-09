Rheinmetall baut 1.000 Militär-LKW an Wiener Standort

Das Werk des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall in Wien-Liesing wird in den kommenden Jahren 1.000 weitere Militär-Lkw für insgesamt 430 Mio. Euro bauen.

“In Australien werden sie um Module und Container ergänzt und weitere Zusatzleistungen erbracht”, heißt es von Rheinmetall am Donnerstag zur APA.

Der Großteil der Wertschöpfung werde aber aus dem Wiener Standort kommen. “Die Fertigung für diesen Auftrag wird Ende 2019 beginnen und sich somit nahtlos an den vorherigen Lkw-Auftrag aus Australien anschließen.” Die Lieferung soll von 2019 bis 2024 erfolgen.

Damit seien die Auslastung und die Beschäftigung im Wiener Werk “nachhaltig” abgesichert. Dort beschäftigt Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) rund 1.000 Mitarbeiter, 600 davon in der Produktion. Sie fertigen rund 2.500 Lkw pro Jahr, ein Viertel davon fährt nach Australien.

“Dieser Folgeauftrag ist von großer strategischer Bedeutung für uns und gibt uns eine exzellente Referenz auch für andere wichtige internationale Projekte”, so Rheinmetall-Chef Armin Papperger per Aussendung. Zuletzt hatte Rheinmetall von der Regierung in Canberra den Auftrag über 211 Radpanzer im Gesamtwert von 2,1 Mrd. Euro erhalten. Die Düsseldorfer wurden bereits 2013 damit beauftragt, dem australischen Militär rund 2.500 Militär-Lkw im Gesamtwert von 1,1 Mrd. Euro zu liefern.