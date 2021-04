RH prüft Beschaffung von medizinischen Großgeräten im Gesundheitsverbund

Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) hat am Mittwoch in der Fragestunde des Gemeinderats angekündigt, Beschaffungen von medizinischen Großgeräten im Gesundheitsverbund vom Stadtrechnungshof prüfen zu lassen.

Aspekte des Vergabefahrens seien "unsachlich und diskriminierend"

Hacker betonte heute, dass er überzeugt davon sei, dass sich die Kritik des Rechnungshofes in Grenzen halten werde. In den Wiener Spitälern würden Spitzenleistungen erbracht. Dafür gebe es das politische Bekenntnis, dass man den Mitarbeitern Spitzentechnologie zur Verfügung stelle. "Das muss nicht so sein, man kann sich auch mit dem Mittelmaß zufriedengeben." Das tue man in Wien aber nicht.