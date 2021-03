Rezeptfreie Arzneimittel weiter nur in Apotheken erhältlich

Rezeptfreie Medikamente dürfen weiterhin nur von Apotheken verkauft werden und nicht etwa von Drogeriemärkten, wie der VfGH nun entschied.

Dieses Erkenntnis hat der Verfassungsgerichtshof (VfGH) am Dienstag veröffentlicht. Ebenso bleibt das absolute Verbot der Abgabe von Arzneimitteln in Selbstbedienung aufrecht. Die Apothekerkammer sieht eine "richtungsweisende Entscheidung".

Apothekenvorbehalt für dm unverhältnismäßig

Antrag von VfGH abgewiesen

"Arzneimittel sind keine Konsumgüter"

"Arzneimittel sind keine Konsumgüter. Gerade bei Medikamenten, die der Konsument ohne Diagnose und Verschreibung durch einen Arzt einnimmt, spielt die fundierte und vertrauensvolle Beratung über die richtige Auswahl und Anwendung eine große Rolle", so Mursch-Edlmayr in einer Aussendung. "Diese Beratung gewährleisten nur Apothekerinnen und Apotheker. Mit der Bestätigung des Apothekenvorbehalts anerkennt der Verfassungsgerichtshof die tragende Rolle der Apotheken in der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung."

Prüfung von Kooperationen mit Online-Apotheken

Der VfGH hatte bereits 2016 und 2017 einen Antrag der Drogeriemarktkette auf Prüfung des Apothekenmonopols aus formalen Gründen zweimal abgelehnt. "Wir werden uns weiterhin für gesetzliche Regelungen einsetzen, die die Interessen der Konsumenten in einer zeitgemäßen Form in den Mittelpunkt stellen und die der Mündigkeit der Bürger gerecht werden", so dm-Österreich-Geschäftsführer Harald Bauer in einer Aussendung.