Rexi Days im Immersium in Wien: Freier Eintritt für Kinder

Am 16. und 17. April haben Kinder bis 12 Jahre im Rahmen der Rexi Days freien Eintritt in das immersive Erlebnismuseum IMMERSIUM:WIEN. Außerdem gibt es für die Besucher die Möglichkeit, den Dino Rexi persönlich zu treffen.

Am 16. und 17. April haben die Besucher der Ausstellung "JURASSIC - The Immersive Experience" die Möglichkeit, den liebenswerten Dinosaurier Rexi um 10.00, 12.00, 14.00 und 16.00 Uhr persönlich kennenzulernen. Dabei erhalten Kinder bis 12 Jahre freien Eintritt in die Ausstellung.